Rimini. Spaccio di stupefacenti, i carabinieri arrestano un 22enne colto in flagrante

Un 22enne dell’Est Europa è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri di Rimini per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giovane è stato fermato domenica pomeriggio a Marina Centro dopo essere stato visto diverse volte in un giorno a bordo del suo monopattino rovistare nella stessa siepe. I militari lo hanno sorpreso mentre raccoglieva un calzino che conteneva 53 dosi di cocaina, per un peso totale di circa 28 grammi. La stanza d’hotel occupata dal giovane è stata perquisita, ma nessuna ulteriore droga è stata trovata. Il 22enne, già noto alle autorità e in possesso di un visto turistico in Italia, sarà processato per direttissima.