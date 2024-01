Rimini. Spaccio in centro, sequestrati oltre 7 grammi di sostanze stupefacenti

Il pomeriggio di venerdì 5 gennaio, il Nucleo Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Rimini ha effettuato un importante controllo per la sicurezza urbana nei parchi pubblici vicini al centro storico. Durante questa operazione, è stata denunciata una persona che è stata sorpresa a spacciare nella zona che va dal parco Cervi a piazzale Gramsci. Nel corso della denuncia, sono stati sequestrati oltre 7 grammi di sostanze stupefacenti, compresi hashish e cocaina, già suddivise in dosi pronte per la vendita.