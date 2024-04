Rimini. Stalking: arrestato ex calciatore di serie C

Un ex calciatore professionista di serie C è stato arrestato per atti persecutori, lesioni personali aggravate, percosse, minacce, violazione di domicilio e danneggiamento nei confronti della sua ex ragazza. L’uomo avrebbe minacciato, picchiato e perseguitato la donna perché usciva con gli amici. In seguito a un incendio in un locale frequentato dalla ex, l’uomo è stato visto minacciarla e aggredirla anche in pubblico. Le indagini sono ancora in corso per l’ipotesi di incendio doloso. L’ex calciatore si trova in carcere in attesa del processo.