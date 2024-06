Rimini. Stalking e aggressioni alla sua ex: in tribunale l’ex calciatore di serie C per gravi accuse di stalking

Ex calciatore 44enne di serie C dovrà affrontare un processo a settembre per una serie di gravi accuse, tra cui stalking, minacce di morte alla sua ex fidanzata, danneggiamento dell’auto di un amico di lei e aggressioni. Attualmente in custodia cautelare dopo essere stato arrestato ad aprile, il giudice per le indagini preliminari ha emesso un decreto di giudizio immediato accogliendo la richiesta del sostituto procuratore Luca Bertuzzi. Le accuse includono l’intrusione nella casa della ex, percosse, minacce e un’aggressione al Kiosko di Villa Verucchio.