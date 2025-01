Rimini. “Stanco di stare in casa” evade dagli arresti domiciliari: giovane albanese fermato dai carabinieri

Un ventunenne di origine albanese è stato arrestato dai carabinieri per evasione dagli arresti domiciliari, dopo essere stato sorpreso a passeggiare nei pressi della sua abitazione a mezzanotte. Gli agenti dell’Arma, seguendo le procedure standard, si erano recati a casa del giovane per accertarsi che rispettasse le restrizioni imposte.

Alla richiesta di spiegazioni da parte dei carabinieri, il ragazzo ha dichiarato di essere “stanco di stare in casa”. Questa infrazione ha comportato per lui non solo un nuovo arresto, ma anche l’avvio di un procedimento penale aggiuntivo. I carabinieri hanno sottolineato l’importanza di rispettare le normative vigenti, in particolare nel contesto degli arresti domiciliari.