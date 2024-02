Rimini. Statua del rinoceronte presa di mira da un vandalo. Ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Infermi

Un giovane di 32 anni è stato denunciato per danneggiamenti dopo aver vandalizzato la statua del rinoceronte dedicata a Federico Fellini e al suo film “E la nave va”, situata in piazzetta San Martino nel centro storico di Rimini. La vicenda è avvenuta questa mattina e il giovane ha danneggiato la statua rompendo uno dei corni e un orecchio. Dopo essere stato segnalato dai residenti, è stato portato in Questura e successivamente ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Infermi di Rimini.