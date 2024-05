Rimini. “Striscia la Notizia” parla ancora della sciamana Sara Duè: spingeva i malati di cancro ad abbandonare le terapie mediche

La trasmissione “Striscia la Notizia” ancora una volta accusa la sciamana Sara Duè di convincere i pazienti a abbandonare le terapie mediche tradizionali per curare i tumori. Duè, laureata in psicologia, si definisce esperta di sciamanesimo e medicina quantistica e nega le accuse, minacciando azioni legali. Il caso è stato sollevato da una madre che ha perso il figlio a causa dei consigli della sciamana. Duè si difende dicendo di aver offerto solo supporto psicologico e di non aver mai consigliato di interrompere la chemioterapia. Viene anche accusata di aver inviato messaggi offensivi al marito della madre del bambino, ma lei afferma di aver solo consigliato una terapia di coppia. La sciamana annuncia di voler denunciare la trasmissione e la madre del paziente deceduto. Striscia la Notizia sostiene che un macchinario promosso da Duè non è registrato presso il Ministero della Salute, accusa respinta come manipolazione dei fatti.