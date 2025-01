Rimini. Su un autobus aggredisce prima un passeggero poi i poliziotti intervenuti in suo soccorso: un arresto per la Polizia di Stato

Nella serata di ieri personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo straniero resosi responsabile dei reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Verso le ore 23.00, la Sala Operativa inviava una volante in piazzale Cesare Battisti in quanto un cittadino riferiva di essere stato aggredito a bordo di un autobus.

Giunti sul posto, gli operatori individuavano il richiedente che indicava subito l’autore dell’aggressione che si trovava ancora a bordo dell’autobus, il quale gli aveva sferrato pugni e graffi sul volto.

Gli operatori invitavano l’uomo a fornire i documenti ma da subito si mostrava aggressivo e non collaborativo oltre ad essere visibilmente alterato dall’abuso di sostanze alcoliche, al punto tale da avventarsi contro i poliziotti scagliando pugni e calci contro uno degli operatori; con non poche difficoltà veniva bloccato e accompagnato presso gli Uffici di Polizia dove continuava con il suo comportamento violento per tali motivi, veniva tratto in arresto per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Disposto il rito di direttissima per la giornata di domani.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.