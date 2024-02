Rimini, teatro di furti con spaccata: arrestato malvivente grazie alle telecamere di videosorveglianza

Continua la serie di furti con spaccata con un nuovo episodio avvenuto nella notte di sabato. Un minimarket ed un emporio nel mirino di un malvivente che ha utilizzato un tombino per infrangere le vetrine dei negozi nella zona di Marebello. Fortunatamente, i Carabinieri sono riusciti ad arrestare il presunto autore del colpo dopo aver ricevuto l’allerta da un istituto di vigilanza privata. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, le autorità hanno potuto diffondere la descrizione del soggetto a tutte le pattuglie in servizio, conducendo così all’arresto dell’uomo in meno di un’ora.

Il malvivente, un 40enne di origine milanese ma residente a Rimini e già noto alle forze dell’Ordine, è stato fermato poco dopo aver rubato all’interno di un emporio di Rivazzurra. Durante la perquisizione, è stata trovata e restituita la somma sottratta al minimarket. L’uomo dovrà rispondere delle accuse di furto aggravato e tentato furto aggravato, affrontando un processo in direttissima.

Le autorità stanno attualmente conducendo indagini per determinare se l’uomo sia coinvolto in altri episodi simili nella zona, che hanno causato danni significativi alle proprietà nonostante i bottini modesti.