Rimini. Teatro Galli sold out per “Il sogno di Clara (Lo Schiaccianoci)”. Sabato 2 dicembre sul palcoscenico 100 giovani allievi e allieve delle scuole di danza

Sarà un Teatro Galli sold out ad accogliere gli oltre cento giovanissimi allieve e allievi delle scuole di danza di Rimini che sabato 2 dicembre (ore 21) saliranno sul palcoscenico per Il sogno di Clara, una creazione originale e moderna del balletto Lo Schiaccianoci, ispirato al celebre racconto di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann per la regia di Arturo Cannistrà, già Primo Ballerino e Solista del Maggio Musicale Fiorentino e della Compagnia Aterballetto.

Una serata di grandi emozioni e di spettacolo, che rappresenta una significativa ‘prima volta’ per il teatro riminese: oltre ad essere l’occasione di vedere insieme tanti giovani talenti come già successo con il Galà della danza del 2021, Il sogno di Clara rappresenta la prima operazione di co-progettazione artistica che coinvolge dieci scuole della città.

Nato da un’idea della Direzione del Teatro Galli con l’Associazione Rimini a Passi di danza, realtà che raggruppa alcune delle principali realtà cittadine, il progetto è promosso con l’intento di valorizzare i ragazzi attraverso un fitto programma di masterclass e prove coordinate dai docenti e dallo stesso Cannistrà. Un percorso che si sposa con uno degli obiettivi cardine che compongono il dossier di candidatura che la città ha elaborato e presentato nel suo percorso di candidatura a capitale italiana della cultura 2026 e che rilancia la centralità dei giovani per lo sviluppo e la crescita della Rimini di oggi e di domani.

Hanno aderito al progetto le scuole (in ordine alfabetico) Anca Ardelean Danza e Musical, Aulos Danza, CDF Rimini, Dance Studio, H.O.P.E for DANCE, MADD, OFFicina delle ARTi, On Stage, Progetto Danza, Scuola di Balletto di Rimini.

Info: www.teatrogalli.it

Comune di Rimini