Rimini. Tensione in aula per il caso di Pierina Paganelli: il video del fratello di Manuela riapre il dibattito

Il 3 ottobre 2023, alle 17.43, le telecamere della farmacia San Martino di via del Ciclamino hanno ripreso Loris Bianchi, fratello di Manuela, nell’atto di scendere nel garage. Circa cinque ore dopo, la 78enne Pierina Paganelli sarà vittima di un omicidio, accoltellata ripetutamente. In un secondo momento, alle 17.55, Loris e il padre Duilio, accompagnati dal loro cane, sono nuovamente filmati mentre si recano verso il box della vittima.

Le immagini hanno un peso rilevante nelle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Rimini, sotto la direzione di Marco Masia. Tra le figure al centro delle indagini c’è Louis Dassilva, 34enne senegalese e unico indagato per l’omicidio, detenuto dal 16 luglio 2023. La telecamera ha immortalato anche il suo rientro al condominio, elevando la sua posizione nel caso.

Il video, utilizzato durante un servizio della giornalista Tatiana Bellizzi su Rai 1, potrebbe influire sull’udienza del 9 ottobre presso il Tribunale del Riesame di Bologna, dove si discuterà la necessità della custodia cautelare per Dassilva. L’avvocato di Dassilva, Andrea Guidi, ha evidenziato la debolezza delle prove presentate dalla Procura, suggerendo che esistano possibili alternative alla versione accusatoria.

Nonostante le dichiarazioni di Loris Bianchi sulla sua presenza nei garage il giorno dell’omicidio, ci sono discrepanze significative nelle sue testimonianze. La difesa, composta anche dalla criminologa Roberta Bruzzone, porterà alla luce tali contraddizioni, mentre il testimone chiave rimane la figlia di Manuela, che ha confermato la presenza di entrambi a casa durante il fatidico momento.

L’indagato, Dassilva, ha come unico alibi la moglie, in un’altra stanza al momento del crimine. Le analisi del Dna isolate sulla scena del delitto potrebbero aggiungere ulteriore complessità al caso. Attualmente, i risultati richiesti per una nuova analisi non saranno disponibili per l’udienza del 9 ottobre, bensì per quella dell’11 ottobre davanti al gip di Rimini. Nel dibattito giuridico si intrecciano quindi fattori di testimonianza e prove scientifiche, mentre gli inquirenti continuano a delineare il profilo dell’assassino.