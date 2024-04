Rimini. Tenta di rubare in un locale e aggredisce i poliziotti intervenuti: un arresto per la Polizia di Stato.

Nella serata del 20.04.2024, personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino straniero per il reato di furto aggravato e resistenza a P.U.

Nello specifico, alle ore 23.15 circa, una volante della Polizia di Stato è intervenuta in Via Lungomare Murri, poiché al numero di emergenza 112 – NUE, era giunta una chiamata nella quale l’agenzia di vigilanza a protezione di un esercizio commerciale segnalava l’intrusione di un soggetto all’interno del locale.

Immediatamente giunti sul posto, gli agenti individuavano l’uomo e, con non poca fatica, lo bloccavano con il necessario utilizzo del teaser, in quanto lo stesso, alla vista degli operatori, li aggrediva lanciandogli contro una bottiglia e contestualmente li minacciava con un’altra che teneva in mano.

In considerazione dei fatti accaduti si procedeva all’arresto del soggetto che veniva accompagnato in Questura in attesa del giudizio Direttissimo previsto per il prossimo 22 aprile.

Il processo si è concluso con il rinvio della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla pg. a Parma ed è stato irrogato il foglio di via obbligatorio da Rimini.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.