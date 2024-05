Rimini. Tenta di violentare la figlia 13enne della sua compagna: condannato 26enne sudamericano

Un uomo sudamericano residente a Rimini è stato condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione per tentata violenza sessuale ai danni di una minorenne di 13 anni, figlia della sua compagna. Dopo averle inviato messaggi a sfondo sessuale, l’uomo ha convinto la ragazzina a recarsi nel residence in cui alloggiava. Il padre della minore ha scoperto la situazione controllando il cellulare della figlia e ha denunciato l’uomo in questura. Le indagini hanno confermato le attenzioni morbose del 26enne verso la minorenne. L’imputato è stato ritenuto colpevole e la ragazza ha ottenuto un risarcimento danni di 10mila euro.