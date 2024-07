Rimini. Tenta il furto all’interno di un’attività e fornisce generalità false: un arresto per la Polizia di Stato

Nella tarda mattinata dell’11.07.2024 personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto una ragazza straniera resasi responsabile del reato di tentato furto aggravato e falsa attestazione a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, verso le ore 12:40, un equipaggio di volante, su disposizione della locale Sala Operativa, veniva inviata nei pressi della Darsena in quanto un uomo segnalava la presenza di due donne sospette che armeggiavano contro la serratura del portone di fianco la sua attività con un paio di forbici.

Alla vista dei poliziotti, una delle donne incominciava a darsi alla fuga mentre l’altra, ancora con le forbici in mano, le riponeva nei pantaloni, ma non riusciva a fuggire in quanto veniva bloccata dagli operatori che erano arrivati proprio in quel momento.

La donna veniva accompagnata presso gli Uffici della Questura per i rilievi fotodattiloscopici ed emergeva che la stessa risultava destinataria di un provvedimento di cattura del Tribunale di Firenze che disponeva la sostituzione della misura dell’obbligo di dimora presso il Comune di Roma, con la custodia cautelare in carcere.

La ragazza, dopo averle notificato l’atto del Tribunale, veniva arrestata per i reati di tentato furto aggravato e falsa attestazione o dichiarazione a Pubblico Ufficiale e veniva disposta la traduzione presso la Casa Circondariale di Forlì, in attesa della convalida.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.

Comunicato stampa