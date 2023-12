Rimini. Tentano di sottrarre merce più volte, in diverse attività del centro commerciale: arrestati dalla Polizia di Stato

Nella serata del 27.12.2023, personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto due cittadini stranieri per il reato di Tentato Furto aggravato; uno dei due veniva inoltre Denunciato in stato di libertà per il Reato di Porto di Armi od Oggetti Atti ad offendere.

Nello specifico, alle ore 20.50 circa, giungeva una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 – NUE, nella quale veniva segnalato che erano stati fermati due soggetti all’uscita del supermercato presente all’interno di un noto centro commerciale perchè avevano sottratto della merce.

Giunti sul posto, il richiedente riferiva ai poliziotti che aveva notato i due soggetti che nascondevano vari articoli nello zaino e una volta arrivati alle casse del supermercato pagavano solamente due cartoni di vino. Una volta usciti, venivano fermati e nello zaino, in effetti, veniva trovata la merce nascosta e non pagata, oltre che degli attrezzi utili ad offendere.

I due soggetti venivano, inoltre, riconosciuti come gli stessi che, poche ore prima, nel pomeriggio, si erano resi responsabili di analoghi episodi in altre attività presenti all’interno dello stesso centro commerciale, motivo per il quale erano stati già denunciati.

In considerazione dei fatti accaduti, i due soggetti venivano tratti in arresto e sottoposto al Giudizio direttissimo a seguito del quale ne veniva disposto il Divieto di dimora nella provincia di Rimini.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.

Polizia di Stato