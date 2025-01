Rimini. Tentano una rapina al supermercato: due arresti per la Polizia di Stato

Nel tardo pomeriggio del 4 gennaio 2025 due volanti della Questura di Rimini sono state inviate in un centro commerciale del lungomare di Marina Centro per dare ausilio ad un operatore della Polizia Locale che, libero dal servizio, aveva prestato soccorso al personale di vigilanza privata del supermercato a bloccare uno dei due soggetti che avevano tentato di sottrarre alcuni generi alimentari e superalcolici.

L’operatore della Polizia Locale, libero dal servizio mentre stava facendo la spesa, notava due soggetti che aggredivano un dipendente del supermercato e, intervenendo, riusciva a fermarne uno mentre l’altro si dava alla fuga.

Giunte prontamente le Volanti sul posto per dare ausilio all’operatore della Polizia Locale, gli agenti rintracciavano il secondo soggetto che si era dato alla fuga, rintracciato sul lungomare, poco distante dal luogo della rapina.

I due stranieri, entrambi irregolari sul territorio nazionale, venivano arrestati per rapina impropria, lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, possesso di oggetti atti ad offendere e tradotti in carcere in attesa di convalida.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.

Polizia di Stato