Rimini. Tentato furto in un’abitazione: ladro colto in azione, arrestato sul posto dai carabinieri

Un 42enne di origine nordafricana è stato arrestato giovedì sera per le ipotesi di accusa di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. I Carabinieri di Rimini sono arrivati in pochissimo tempo a Marina Centro dopo essere stati avvisati da un uomo che aveva sentito armeggiare in modo strano alla porta d’ingresso di casa propria. I militari hanno subito cercato il responsabile nella palazzina e nei dintorni rintracciando poi il 42enne. Al momento del controllo l’uomo ha tenuto un comportamento non collaborativo, spintonando i Carabinieri per sottrarsi alle verifiche. E’ stato arrestato e verrà processato per direttissima.