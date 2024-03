Rimini. Tormentava la vicina da tre anni, denunciato 37enne. Per lui divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico

Un uomo riminese di 37 anni ha iniziato a tormentare la sua vicina di casa nel 2021, nonostante non avessero alcun legame sentimentale. Ha minacciato la donna e il suo fidanzato con una katana e ha continuato a molestarli con comportamenti intimidatori, come lanciare sedie nel giardino e proferire minacce. Dopo che la donna ha sporto denuncia, il giudice ha imposto al molestatore il divieto di avvicinarsi alla coppia e l’utilizzo del braccialetto elettronico. In caso di violazione, potrebbe essere condannato agli arresti domiciliari.