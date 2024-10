Mercoledì pomeriggio, il corpo senza vita di un uomo è stato scoperto nei pressi del fiume Conca, a Taverna di Montecolombo. Le autorità sono state immediatamente allertate, con l’intervento dei Carabinieri e dei sanitari del 118. Dalle prime indagini, sembra che la morte dell’uomo, un 66enne residente nelle vicinanze, possa essere attribuita a cause naturali. Gli accertamenti sono attualmente in corso per ulteriori dettagli sull’accaduto.