Rimini. Trasporto pubblico locale: oggi oltre 100 tratte cancellate. Numerose le proteste degli utenti

Una giornata complicata per il trasporto pubblico locale si è verificata oggi, come riportato sul portale di Start Romagna con la sezione dedicata alle corse non garantite. Oltre 100 tratte sono state cancellate, suscitando la protesta degli utenti.

In particolare, disagi si sono verificati sulla linea 1 Rimini Fs-Marzabotto Sindacati, con oltre una ventina di corse saltate tra i due capolinea. Anche sulla linea 11 Rimini Fs-Riccione Terme non sono state garantite oltre una ventina di bus.

Le corse non garantite hanno coinvolto anche altre linee, come la 124 Rimini Fs-Fontanelle, la 14 verso la Gaiofana, la 15 Rimini Fs-N.Sauro-Mantegazza, la 16 che porta a Santa Cristina, la 166 Montebello-Santarcangelo Fs e le linee 2, 3, 4 in direzione San Mauro Mare e la 7 Parco Aviazione-Arco di Augusto. Anche le linee 8 e 9 hanno subito cancellazioni. Inoltre, sono state segnalate corse non garantite sulla linea del Metromare, con circa una decina di corse interessate.