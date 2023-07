Rimini. Tre anni e due mesi di reclusione per il titolare del negozio che molestava pesantemente tre commesse

Condannato a tre anni e due mesi di reclusione il 55enne di origine napoletana per aver commesso atti di violenza nei confronti di tre commesse che lavoravano nel negozio di cui era titolare. L’uomo, dipendente di una catena di negozi di abbigliamento molto conosciuta, gestiva il punto vendita in un noto centro commerciale di Rimini. Tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 era stato denunciato più volte da tre delle sue commesse per brutti episodi di violenza sia verbale che fisica, in un caso costringendo una delle giovani a sottoporsi anche a cure mediche. Il 55enne chiedeva inoltre prestazioni sessuali in cambio di prolungamenti del contratto di lavoro.

I contenuti delle denunce hanno trovato riscontro nelle indagini svolte dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato coordinata dal pm Davide Ercolani. Difeso dagli avvocati Massimiliano Orrù e Simona Conti, l’uomo è incensurato e si professa innocente. I legali presenteranno ricorso in Appello. Alle tre ragazze è stato riconosciuto un risarcimento di seimila euro ciascuna.

Il 55enne è era già stato posto ai domiciliari durante le indagini mentre le commesse si erano licenziate dopo le denunce. Il pm Davide Ercolani aveva chiesto una pena di sei anni di carcere riconoscendo le attenuanti generiche ma non l’ipotesi del fatto lieve poi riconosciuta dal giudice Adriana Cosenza che ha letto la sentenza di condanna in Tribunale.