Rimini. Truffa per oltre 70mila euro: pensionato raggirato investe in criptovalute e azioni del Manchester City

Un pensionato di 70 anni residente a Rimini è stato vittima di una truffa finanziaria pari a un importo di oltre 70.000 euro. Le persone coinvolte hanno indotto il pensionato a investire in criptovalute e azioni del Manchester City. Tuttavia, una volta accortosi che gli investimenti non erano stati effettuati come promesso, gli è stato richiesto di effettuare ulteriori pagamenti per recuperare i fondi persi. Fortunatamente, grazie all’intervento dell’avvocato Luca Greco, il pensionato è riuscito a evitare ulteriori perdite e ha prontamente segnalato il caso alla polizia postale, che ha successivamente identificato quattro individui di origine romana, accusati di truffa. L’udienza per il processo sarà fissata per il 24 giugno. Le indagini hanno rivelato che, nel complesso, i truffatori potrebbero aver accumulato un totale di oltre 150.000 euro nel corso del 2021 e del 2022. Nonostante una precedente denuncia del 2020 archiviata, il caso sarà sottoposto ora a giudizio.