Rimini. Truffe digitali: le più comuni, come riconoscerle e come difendersi. Mercoledì 5 febbraio un incontro a Miramare per aiutare i cittadini a identificare le truffe online insieme alla Sezione Operativa della Polizia Postale

Proseguono con un tema di grande attualità le iniziative di Digitale Facile, il progetto del Comune di Rimini in collaborazione con la Regione Emilia Romagna che offre una serie di servizi gratuiti per aiutare i cittadini ad acquisire competenze digitali.

Le truffe digitali sono in costante aumento e minacciano la sicurezza di chi naviga su internet. Essere vittima di una frode online è molto più semplice di quello che si possa pensare. A volte basta aprire un banale allegato, oppure cliccare un semplice link. Purtroppo con il passare del tempo sono diventate sempre più sofisticate e complesse e sempre più difficili da riconoscere. I frodatori si avvalgono di tecniche basate sullo studio e la manipolazione dei comportamenti delle persone, il cui scopo è raccogliere informazioni confidenziali. Sono tecniche molto insidiose perché utilizzano l’inganno o sfruttano l’ingenuità della vittima per indurla a fidarsi di chi la sta contattando.

Per affrontare questo attualissimo e critico problema, il progetto “Rimini: il digitale a portata di mano” organizza un incontro informativo gratuito dal titolo “Truffe digitali: le più comuni, come riconoscerle e come difendersi”.

Relatori d’eccezione saranno gli investigatori della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Rimini – esperti di sicurezza informatica- che condivideranno con i partecipanti consigli pratici e casi reali per aiutare a identificare le truffe online più frequenti, come phishing, furto di identità, frodi nei pagamenti e le cosiddette “truffe sentimentali”.

L’incontro offrirà anche suggerimenti utili per proteggersi e indicazioni sui soggetti da contattare in caso di truffa.

Il corso si svolgerà il 5 febbraio 2025 dalle ore 16 alle ore 18 presso la sala dell’ex centro di quartiere di Miramare in piazza Decio Raggi.

Per partecipare occorre registrarsi chiamando la segreteria del progetto Digitale Facile al numero 353/4680794 – dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Si ricorda che i punti di facilitazione (Digitale Facile) sono messi a disposizione dal Comune, per un sostegno individuale nell’uso delle tecnologie, nelle seguenti sedi (info e prenotazioni al 353 4680794 dal lunedì al venerdì 9-13):

– Centro storico Saletta corso d’Augusto 152 (mercoledì 8.30-13.30 e sabato 8-13)

– Biblioteca Gambalunga via Alessandro Gambalunga 27. Piano primo Sala attigua a quella dei prestiti (lunedì 8.30-18.30)

– Laboratorio Aperto via dei Cavalieri 22. Piano terzo raggiungibile con scale interne o ascensore (giovedì 8- 18)

– Anagrafe Centrale via Marzabotto 25. Piano terra Sala dei matrimoni (mercoledì e venerdì 14-19)

– Miramare Sede Decentrata Anagrafe piazza Decio Raggi 2. Piano terra (martedì 8.30-13.30)

– Viserba Sede Decentrata Anagrafe viale Giuseppe Mazzini 22. Piano terra (martedì 8.30-13.30)

– Corpolò Sala Tituccio piazzetta del Tituccio 1 (lunedì 13-18)

Comune di Rimini