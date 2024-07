Rimini. Turista muore sulla spiaggia di Miramare, stroncato da un infarto in pochi centimetri di acqua

Un anziano turista lombardo in vacanza a Rimini è tragicamente deceduto a causa di un infarto avvenuto in pochi centimetri d’acqua. L’incidente si è verificato oggi intorno alle 13, sulla spiaggia di Miramare, precisamente all’altezza del bagno 133. L’uomo, che si trovava in hotel con la moglie, era immerso in acqua poco profonda, quasi a ridosso della battigia, quando ha improvvisamente accusato un malore.

Immediatamente soccorso dall’assistente bagnanti, è stato chiamato anche il personale del 118. Purtroppo, nonostante i rapidi interventi sia dei bagnini che dei medici, le condizioni dell’anziano sono apparse da subito critiche, e ogni tentativo di salvataggio si è rivelato vano.