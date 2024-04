Rimini. Tutti in sella domenica 12 maggio con ‘Bimbimbici’

Domenica 12 maggio, l’appuntamento in sella è per tutti in Piazza Tre martiri, alle ore 9.00, con ‘Bimbimbici – il futuro arriva in bicicletta’, la manifestazione dedicata alle due ruote e alle abitudini sostenibili promossa dalla FIAB Rimini, in collaborazione con il Comune di Rimini e un’ampia rete di associazioni, per sensibilizzare la cittadinanza sulla mobilità attiva, a partire dai giovani e giovanissimi.

La manifestazione prevede una pedalata lungo le vie cittadine pensata per i bambini e, allo stesso tempo, aperta a tutti coloro che amano la bicicletta e desiderano vivere in un mondo meno inquinato.

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà domenica 19 maggio, con ritrovo in piazza Cavour.

