Rimini. “Tuttinpiazza”: dal 19 giugno le piazze di Santa Giustina, Corpolò e Celle saranno teatro di piccoli e grandi eventi

“Tuttinpiazza” – Rimini città delle relazioni” è il nuovo progetto partecipativo riminese che, dal 19 giugno, trasformerà le piazze di Santa Giustina, Corpolò e Celle in teatri di piccoli e grandi eventi, tra musica, giochi, contest e dj set, con l’obbiettivo di riportare le persone in piazza per far rivivere il senso di appartenenza alla collettività, alleviare le solitudini, stimolare creatività e scambi intergenerazionali.

Si tratta di una co-progettazione del Comune di Rimini con le Associazioni Cambia-Menti, Movimento Centrale Danza&Teatro, Teatro della Centena, Dj Academy Rimini, Vite in Transito, Dopo di Noi Odv, ISO80 Fotografia e Video, 3SOUND Audio/Video/Luce.

Gli eventi in programma seguono la prima fase del progetto, in cui si sono svolti laboratori creativi e inclusivi dedicati ai bambini e ai giovani, con la facilitazioni di operatrici operatori, rianimando anche spazi che da tempo non venivano utilizzati. Tra questi anche un corso per Dj – curato da Academy Dj Rimini – che ha visto la partecipazione di giovani ragazzi, che ora si esibiranno nelle serate destinate agli eventi.

IL PROGRAMMA COMPLETO

RIMINI CELLE

PIAZZETTA COOP:

venerdì 21 giugno dalle 18,00 alle 22,00

• Dj Lollo / Dj Marco / Dj Toncio

• BAND CONTEST1

venerdì 28 giugno dalle 18,00 alle 22,00

• DJ SET

• BAND CONTEST2

PIAZZETTA BAR ROMANI:

domenica 30 giugno dalle 18,00 alle 22,00

• DJ SET / Dj Academy Rimini

domenica 14 luglio dalle 18,00 alle 22,00

• DJ SET / Dj Academy Rimini

CORPOLÒ

PIAZZA DEL TITUCCIO:

mercoledì 26 giugno dalle 18,00 alle 22,00

– BANDA GIOVANILE CITTÀ DI RIMINI

– DJ ACADEMY RIMINI

– Concerto live BLACK COFFEE

Cristina Vitri voce, Stefano Pagliarani piano Ale Pagliarani sax, Franco Mongiusti contrabbasso

giovedì 11 luglio dalle 18,00 alle 22,00

– DJ ACADEMY RIMINI

– Concerto live THE ANDY MACFARLANE TWO MAN Orchestra Andy Macfarlane voce, chitarra, valigia di cartone, cimbalo

Nicoló Fiori contrabbasso, cori

SANTA GIUSTINA

PARCO GIANNI RODARI:

– Tutti i mercoledì dal 19 giugno al 10 luglio

ore 18.30 Laboratorio creativo per bambini per disegnare,colorare e creare. Bambini accompagnati da un adulto.

ore 19.30 Consorzio pubblica letturaInvito alla lettura per giovani e adulti. Ritrovarsi insiemeper condividere la passione della lettura. Ognuno può portare

un libro a suo piacimento.

– domenica 23 giugno ore 19.30

ESERCIZI DI LIBERTÀ – Performance di danza Regia di Claudio Gasparotto, Movimento Centrale Danza&Teatro

– sabato 29 giugno GRANDE FESTA NEL PARCO

ore 18.00 – THE RAINBOW PLAYERS

Un pomeriggio di Giochi da Tavolo, anche per chi non è esperto.

Si consiglia la prenotazione: 335 5868262

dalle 18,00 alle 24,00

FINALE BAND CONTEST

Matteo Mussoni Dj

ALTERNATIVE STATION Andrea Donati chitarra/voce, Giacomo Grossi basso, Leonardo Gasperoni batteria

VELVET CLUB&FACTORY

Saranno presenti truck food&beverage.