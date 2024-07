Rimini. Tutto pronto per “Dire, mare, mangiare”, la tre giorni di degustazioni al Parco del Mare con i prodotti tipici. Le modifiche della viabilità per velocipedi e monopattini

Tutto pronto per Dire, Mare, Mangiare Rimini il nuovo format della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini che sceglie Marina Centro e la cornice green del Parco del Mare con cuore pulsante Piazzale Kennedy per raccontare i prodotti più tipici attraverso incontri divulgativi, degustazioni guidate e non, ospiti, influencer e tanta buona musica.

Una tre giorni, dall’1 al 3 agosto, dedicata al tipico, al buono e sostenibile da gustare a un passo dal mare per far conoscere ai tanti ospiti della città tutta la ricchezza della cultura enogastronomica del territorio riminese.

Degustazioni di tipicità dell’offerta enogastronomica presso la Food Court dedicata al pescato del “nostro mare”, assieme ad una frizzante Passeggiata Doc dedicata alle etichette e i vini delle trenta cantine del territorio riminese tra ritmi jazz, musica, foodtruck e un divertente percorso di postazioni con i giochi di una volta e i vecchi passatempi dell’osteria, per approdare ogni giorno dalle 19.30 alle 20.30 ad una class fitness proprio sul Parco del Mare a cura di Gotha Fitness secondo la filosofia Gotha.

Tantissimi gli ospiti di Federica Gif esperta di cultura enogastronomica riminese nella Terrazza che Mipiacemifabene. Su questa terrazza prenderà forma e parola l’anima della tre giorni in incontri con la giornalista Anna Gradara, il musicista Mirko Casadei, il rapper Andrea Kallà, lo zoologo Piero Genovesi, la conduttrice di radio DJ La Pina e tanti altri ( vedi il programma completo) che si alterneranno nello spazio dibattiti.

Per consentire lo svolgimento dell’evento è disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare, ai velocipedi e monopattini dell’area di Piazzale Kennedy e del Parco del Mare (come indicato con la linea rossa nella grafica allegata) nel periodo dalle ore 06.00 del 31/07/2024 alle ore 20.00 del 04/08/2024, “eccetto mezzi autorizzati”.

Sul Lungomare Tintori (Parco del Mare) e sul Piazzale Kennedy, nei rispettivi tratti ricadenti all’interno dell’area temporaneamente interdetta alla circolazione, il divieto di transito si estende anche ai velocipedi e monopattini anche se condotti a mano.

Si fa presente anche che, dalle ore 06.00 del 01/08/2024 alle ore 06.00 del 04/08/2024 è previsto il divieto di sosta con rimozione coatta “eccetto autorizzati”, in alcune zone dell’area Parcheggio vi viale Medaglie d’oro (come disposto dalla segnaletica presente in loco)

