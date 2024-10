Rimini. Un anno dall’omicidio di Pierina Paganelli: le indagini continuano tra misteri e ricordi

Il 3 ottobre 2023, Pierina Paganelli, un’ex infermiera di 78 anni, veniva tragicamente uccisa con 29 coltellate nel garage del suo condominio in via del Ciclamino a Rimini. Il corpo della donna fu scoperto dalla nuora, Manuela Bianchi, dando avvio a un’indagine che a un anno di distanza presenta ancora numerosi interrogativi.

Le indagini hanno focalizzato l’attenzione su Louis Dassilva, 34enne di origini senegalesi, che abitava nelle vicinanze ed era coinvolto in una relazione extraconiugale con Manuela, la nuora della vittima. Secondo le autorità, il movente dell’omicidio potrebbe derivare dalla paura che Pierina scoprisse la loro relazione. Il 16 luglio 2024, Dassilva è stato arrestato dopo che una telecamera di sicurezza ha catturato una figura simile a lui nei pressi del luogo del delitto la sera dell’omicidio.

Tuttavia, malgrado gli indizi a suo carico, non sono ancora state trovate prove conclusive per confermare la sua responsabilità. Gli investigatori stanno attualmente aspettando i risultati di test genetici, che potrebbero rivelarsi fondamentali per chiarire il caso.

Nel giorno del triste anniversario, i figli di Pierina, Chiara, Giacomo e Giuliano, hanno voluto commemorare la madre con toccanti messaggi sui social media. Chiara ha espresso il suo dolore e la frustrazione per la mancanza di attenzione ai reali fatti della vicenda, evidenziando come sia importante ricordare Pierina non solo come una vittima, ma per la persona che era: “È passato un anno di immenso dolore, confusione e rabbia. Alcuni si sono dimenticati che la vera vittima è la nostra fantastica mamma. Quando rivedremo nostra madre, le dirò che abbiamo fatto tutto per darle giustizia.”