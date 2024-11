Rimini. Un anno di alta tecnologia per la nuova Centrale Radio Operativa della Polizia Locale

Con l’ingresso della nuova Centrale Radio Operativa (CRO), la squadra della Polizia Locale ha aggiunto un importante tassello per la gestione della sicurezza pubblica sul territorio e la tempestività degli interventi. A ‘raccontarlo’, il report di questi primi dodici mesi di attività della Centrale (dal 25 novembre 2023 al 25 novembre 2024), un pilastro fondamentale per il coordinamento delle forze dell’ordine e per la risposta alle emergenze.

Nel corso di quest’anno, infatti, la Centrale ha registrato numeri importanti con 34.532 chiamate telefoniche ricevute al numero di emergenza messo a disposizione (0541/22666), per un totale di 1.037 ore di conversazione effettuate. Durante lo stesso periodo, sono stati gestiti 25.624 interventi, con un picco soprattutto durante il fine settimane. Un altro dato significativo riguarda il capitolo della videosorveglianza. L’impianto, che conta 325 telecamere di contesto gestite, ha registrato oltre 2,8 milioni di ore di video (con cancellazione automatica dopo 7 giorni) fornendo alla squadra dei vigili urbani una base solida per interventi rapidi e per l’analisi post-evento, con 159 esportazioni di filmati per attività di Polizia. A questo si aggiunge un bacino di 12 varchi di lettura targhe (OCR) che hanno permesso di monitorare più di 28 milioni di transiti veicolari (cancellazione automatica dopo 7 giorni), con 85 di esportazioni per attività di Polizia.

La Centrale Radio Operativa, in questi 12 mesi di operatività, ha anche svolto un ruolo di primo piano nel coordinamento delle rimozioni dei veicoli (4.363 quelle gestite) e dei rilevamenti degli incidenti stradali (1.274). Allo stesso tempo, grazie alla collaborazione con l’Ausl Romagna, sono stati eseguiti 203 trattamenti sanitari obbligatori (TSO) e accertamenti sanitari obbligatori (ASO), confermando la funzione di questo impianto anche per gli interventi in ambito sanitario.

Il cuore pulsante della Centrale è senza dubbio il videowall, uno strumento cruciale per il coordinamento delle operazioni. Composto da 8 pannelli LED a 55 pollici, il videowalll occupa una superficie di 4,80 metri x 1,36 e può visualizzare contemporaneamente fino a 8 sorgenti video. Un altro aspetto di questa ‘macchina’ è la sua centralità nell’operare in contesti di emergenza, mediante una infrastruttura resiliente che garantisce il suo funzionamento anche in caso di guasti alla linea. La connettività, infatti, è garantita da una rete a doppio collegamento in fibra ottica, supportata da un sistema satellitare e da SIM mobili, che consentano il passaggio automatico da un canale all’altro.

Grazie così alla sua alta definizione, la CRO permette alle operatrici e agli operatori di avere una panoramica complessiva di quello che succede sul territorio, attraverso un sistema avanzato che intreccia radio, centralino telefonico, immagini in diretta e tecnologie integrate, così da rendere questa sala un ambiente efficiente e dal quale monitorare costantemente le aree più critiche.

“La connettività ad alta resilienza, la digitalizzazione delle operazioni, la gestione avanzata della videosorveglianza: tutto questo ha contribuito a rendere la Centrale Radio Operativa un punto nevralgico per la sicurezza cittadina – è il commento dell’assessore alla Polizia Locale, Juri Magrini – L’investimento in tecnologie all’avanguardia non solo ha aumentato l’efficienza del servizio, ma ha anche migliorato la capacità di risposta alle emergenze da parte della Municipale, in un’ottica di prontezza, di precisione e di sinergia con le altre forze dell’ordine”.