Rimini. Un coro gospel nel cortile della biblioteca: Domenica 15 dicembre 2024, a partire dalle ore 16.30

Domenica 15 dicembre 2024, a partire dalle ore 16.30, la corte di palazzo Gambalunga risuonerà delle note natalizie di un concerto Gospel con il coro To Be Choir, diretto da Valentina Cortesi. Oltre alle più famose canzoni natalizie, il repertorio prevede brani tradizionali Gospel e Spiritual con contaminazioni dal pop al rock passando per il jazz. Un percorso musicale che esplora la sfera più spirituale e profonda della black music: ritmi e armonie molto vicini a soul, blues, R&B e funk, una musica coinvolgente per tutti e in grado di cogliere e comunicare il senso e l’intima spiritualità della Natività.

To Be Choir nasce a Ravenna nel 2014 ed è una vivace realtà musicale che unisce la passione e l’energia di un coro amatoriale con l’esperienza e la professionalità di una band di musicisti di alto livello. Sotto la guida esperta di Valentina Cortesi, che oltre a dirigere il coro presta la sua voce come solista, il gruppo esplora un repertorio che spazia dal pop al gospel, passando per arrangiamenti originali che mettono in luce il talento dei suoi membri. La chitarra di Giovanni Sandrini, il pianoforte di Enrico Ronzani, il basso di Matteo Tiozzo e la batteria di Mattia Mingarini creano una cornice sonora ricca e avvolgente, che accompagna e valorizza le voci dei 30 coristi.

Ingresso libero

Info: Biblioteca Gambalunga | tel. 0541.704488 | e-mail: gambalunghiana@comune.rimini.it

Maggiori informazioni e aggiornamenti su

www.bibliotecagambalunga.it

https://www.facebook.com/bibliotecagambalungarimini/

