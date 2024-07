Rimini. Un defibrillatore in prossimità del campo da basket di piazzale Kennedy

Si amplia la presenza dei defibrillatori nel territorio comunale. Oltre a quelli già presenti nelle aree all’aperto in Piazza Malatesta e in Largo Boscovich e quelli previsti nelle strutture scolastiche comunali, verrà installato anche un nuovo defibrillatore in prossimità del campo da basket di piazzale Kennedy.

Sarà collocato nelle adiacenze del playground del Parco del Mare in piazza Kennedy un nuovo defibrillatore che è stato donato dal Club Agorà Rimini al Comune di Rimini. Si tratta di un altro dispositivo salvavita che sarà posizionato in una posizione strategica, in un’area cioè con grande affluenza di persone, di facile accessibilità, garantendo visibilità e velocità di utilizzo in caso di necessità, sia per i fruitori dell’area pedonale/sportiva del Parco del Mare, sia per gli utenti della spiaggia.

Questo dispositivo si aggiunge a quelli già installati dal Comune di Rimini sul territorio in aree aperte come Piazza Malatesta e Largo Boscovich (casina dei matrimoni).

Si sta completando inoltre l’installazione necessaria per la copertura di tutti i 27 plessi comunali, tra nidi e scuole d’infanzia. Dopo l’acquisto di altri 5 dispositivi salvavita semiautomatici, con le rispettive teche di alloggio, questi dispositivi si andranno a sommare ai 20 già a disposizione e pronti ad essere montati e ad altri due già installati in due scuole comunali (questi ultimi donati dall’Associazione ‘Con le Ali di Chiara’ e dall’Associazione ‘Il cuore di Luca Petitti’).

Si tratta di un’iniziativa che rientra nel programma “Scuole sicure e cardioprotette” voluto dal Comune di Rimini per garantire la massima sicurezza per gli alunni, le famiglie e il personale delle strutture educative comunali. Il programma prevede la dotazione di defibrillatori e kit di primo soccorso in ogni scuola d’infanzia e nido dell’amministrazione comunale.

I defibrillatori saranno installati all’esterno delle scuole, così che questi apparecchi per il primo soccorso siano a disposizione non solo del mondo scolastico ma di tutta la comunità, 24 ore su 24. Ciascuno di essi, inoltre, sarà collegato all’app RespondER, un sistema di “allertamento” finanziato dalla Regione Emilia-Romagna per la localizzazione dei defibrillatori più vicini e per l’effettuazione della chiamata di emergenza al 118. Questo sistema permette anche di avvisare e fornire indicazioni pratiche ai cittadini-volontari che si sono resi disponibili ad intervenire in una determinata area in caso di necessità.

Comune di Rimini