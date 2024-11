Rimini. Una notte di scontri a Marina Centro: Spaccata seguita da rissa e intervento Polizia

Nella notte tra mercoledì e giovedì, Marina Centro a Rimini è stata teatro di un episodio di violenza e illegalità che ha catturato l’attenzione delle forze dell’ordine. Intorno all’1.40, un negozio di telefonia Wind in viale Vespucci è stato colpito da un furto. I ladri, utilizzando un monopattino, hanno infranto la vetrina per impossessarsi dei dispositivi mobili, fuggendo poi verso il porto.

L’inaspettato svolgimento degli eventi è avvenuto dopo che i malviventi, giunti all’incrocio con viale Bengasi, sono stati coinvolti in una rissa. Le cause di questo scontro non sono chiare; potrebbe trattarsi di una disputa interna per il bottino o di un incontro fortuito con una banda rivale. La colluttazione ha visto la partecipazione di almeno sette individui, stranieri, tra cui nordafricani e provenienti dall’est Europa.

Il caos è stato segnalato al 112 da un portiere notturno che ha visto un uomo sanguinante entrare nella hall di un hotel. All’arrivo della Polizia di Stato, i facinorosi hanno lanciato un monopattino contro una delle Volanti, prima di disperdersi. Gli agenti hanno poi identificato cinque tunisini, già noti per reati legati allo spaccio e furto, uno dei quali ha riportato ferite gravi necessitando di assistenza medica. La refurtiva risulta ancora non recuperata e le indagini continuano per chiarire la dinamica dell’accaduto e la posizione dei coinvolti.