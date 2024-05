Rimini. Una nuova fontana ornamentale per il Parco del Mare

Nasce una nuova fontana al Parco del Mare. Mentre si avviano al completamento i lavori per la realizzazione dell’opera pubblica nel tratto tra piazzale Gondar e via Siracusa, la Giunta comunale ha dato il via libera all’installazione in quell’area di una nuova fontana ornamentale, un elemento centrale nel disegno architettonico e paesaggistico del Parco del Mare.

La fontana sarà realizzata sull’esempio dei giochi d’acqua presenti nei tratti già realizzati: ricavata nell’isola sagomata a ‘sardina’, tratto ormai caratteristico del Parco del Mare, la fontana prevede getti verticali d’acqua capaci di raggiungere altezze fino a tre metri e mezzo e quindi di generare suggestivi effetti scenografici. Alcuni getti saranno illuminati da luci bianco ghiaccio, altri saranno a luci dinamiche, che varieranno in base alla coreografia selezionata.

L’opera, sostenuta attraverso risorse Pnrr che finanzia la riqualificazione del tratto 6 e 7, sarà realizzata e a disposizione per l’estate.

Comune di Rimini