Rimini. Un’anagrafe sempre più vicina ai cittadini. Erogate 20.079 carte d’identità elettronica nel 2024, raddoppiate le autentiche di firma, 3706 le pratiche di immigrazione

L’anagrafe di Rimini sempre più diffusa, con le sue nuove sedi decentrate in varie zone del territorio, si conferma un punto di riferimento sempre più vicino ed efficiente, in grado di garantire una migliore accessibilità e una scelta articolata fra pratiche allo sportello e on line.

A testimoniarlo è il bilancio dell’attività 2024 degli uffici comunali anagrafici dal quale emerge che, da gennaio a dicembre, il totale degli utenti che si sono recati in uno dei sei sportelli per la Cie (carta identità elettronica) è di 20.079, con accessi distribuiti tra le sedi di via Bidente, Miramare, Viserba, centro città, via Marzabotto e il nuovo sportello di Corpolò aperto lo scorso 30 ottobre dopo essere stato chiuso negli anni ‘50.

Il mese di gennaio è stato il più affollato, con 1911 cittadine e cittadini che si sono recati agli sportelli, mentre il mese di dicembre 2024 è stato quello più ‘tranquillo’ con 1291 pratiche erogate. Osservando il dettaglio di ingressi nel 2024 per singola sede si nota come l’obiettivo di distribuire in modo omogeneo le attività nei vari uffici sia stato centrato, con un lieve picco di Cie erogate da parte della sede di piazza Cavour con 4683 pratiche, seguite dalla sede centrale di via Marzabotto con 4181 carte di identità elettriche rilasciate, Viserba 4065, la sede al Villaggio Primo Maggio con 3729, Miramare 3325.

Si ricorda che in centro storico, a Corpolò e a Viserba, i cittadini possono recarsi agli sportelli senza dover prenotare. Per le altre sedi, invece, è possibile prenotare in anticipo, ma, se ci sono posti liberi, è consentito l’accesso anche senza appuntamento. L’unica eccezione è via Marzabotto, dove la prenotazione per la Cie rimane obbligatoria, mentre per i certificati e le autentiche di firma e copia l’accesso è libero.

Tutte le sedi anagrafiche fanno anche attività di autentica di firma e supporto alla documentazione amministrativa, come ad esempio per la legalizzazione delle fotografie o l’autentica delle firme per le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, per le banche o le poste. Nel 2024 questa tipologia di servizio è aumentata del 100%, passando da 3.369 autentiche nel 2023 a 6.163 autentiche nel 2024.

Altro “prodotto” significativo delle anagrafi comunali sono le variazioni di residenza, fenomeno che ogni anno coinvolge oltre 20.000 persone. Si tratta delle pratiche di residenza di persone che immigrano a Rimini da altri comuni o dall’estero, oppure le persone che da Rimini emigrano in altri comuni o all’estero, oppure le persone che variano indirizzo nell’ambito del comune di Rimini. Per chi se ne va da Rimini si deve attivare il comune di destinazione o il consolato italiano all’estero dove si recano i nostri connazionali per vivere lì. Chi invece viene ad abitare a Rimini o si sposta tra due abitazioni di Rimini deve fare istanza alle nostre anagrafi.

Le pratiche di immigrazione sono state 3781 nel 2023 e 3706 nel 2024, oltre l’80% perviene in modalità informatica tramite il portale delle residenze a cui si accede dal sito del Comune di Rimini.

C’è poi il capitolo delle prenotazioni, che hanno visto ridurre drasticamente i tempi di attesa e che sono diventate più semplici e a portata di click grazie alla piattaforma online del Comune di Rimini. Sui tempi di attesa, se l’utente si reca in una delegazione, fa la Cie senza attesa, in particolare allo sportello appena aperto a Corpolò. Per le prenotazioni della Cie nelle delegazioni i tempi di attesa sono di massimo 48 ore, mentre in via Marzabotto si passa a 10 giorni di attesa.

“Il rilascio delle Cie nelle sedi decentrate funziona in modo omogeneo e questo risultato rispecchia l’obiettivo che ci eravamo posti di offrire servizi civici sempre più rispondenti alle esigenze dei cittadini e capaci di coniugare efficienza, distribuzione del lavoro e velocità – commenta l’assessore ai servizi civici Francesco Bragagni -. L’ottimizzazione dei processi fra sportelli diffusi e pratiche lavorate ‘on line’ ha permesso di azzerare praticamente i tempi di attesa, se si pensa che nel 2021 per prenotare un appuntamento erano necessari fino a 90 giorni e l’accesso libero allo sportello non era possibile”.

La mappa dei servizi civici anagrafici

Per informazioni e prenotazioni: Telefono: 0541 704777 – dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle ore 13:15

E-mail: anagrafe@comune.rimini.it

WEB: Prenotazione servizi Comune di Rimini

Comune di Rimini