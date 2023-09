RIMINI. Università Aperta “Giulietta Masina – Federico Fellini”, aperti nuovi corsi!

Nuovi corsi, corsi tradizionali e una serie di eventi speciali condotti da esperti ed esperte di vari settori, occasioni uniche per approfondire interessi e acquisire nuove competenze. Università Aperta “Giulietta Masina – Federico Fellini” si prepara ad un Anno Accademico 2023/2024 ricco di proposte, che saranno svelate venerdì 22 settembre alle ore 17:00 nella sede di via Giuliano da Rimini, 8. Come da tradizione in occasione dell’inaugurazione del nuovo Anno Accademico sarà possibile ricevere la Guida delle attività.

Tornano i corsi di lingua (con un approccio diverso e molto coinvolgente), a grande richiesta sono stati inseriti corsi di tecnologia, novità anche per la cucina e nel panorama di crescita personale, senza dimenticare salute e benessere. Non mancheranno, come sempre, attività su argomenti di psicologia, filosofia, arte, storia, letteratura e attualità.

Sono sei le proposte del mese di ottobre: pagine di letteratura inglese, “Toning: voce di benessere” (workshop “esperienziale”), “Storia e crisi della società della prestazione”, corso di lingua e cultura araba, laboratorio di Biodanza con aromi e “Travel English – L’inglese che ti serve per viaggiare all’estero e goderti l’esperienza”.

Per informazioni tel. 0541 778111 o cell. 371 1313185.