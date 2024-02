Rimini. Valutata inoperabile 81enne con un cancro allo stomaco, salvata all’ospedale Infermi con una tecnica avanzata

L’Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell’ospedale Infermi di Rimini ha recentemente eseguito un importante intervento in endoscopia, permettendo di rimuovere con successo un tumore maligno allo stomaco di una donna di 81 anni e salvandole così la vita. Il dottor Marco Di Marco, Direttore dell’Unità Operativa, ha utilizzato la tecnica avanzata chiamata dissezione endoscopica sottomucosa (ESD) per eseguire l’intervento alla fine del mese di novembre, con il supporto dell’equipe medica e degli infermieri Manuel Marchesciano e Annalisa Saragoni.

La paziente presentava una lesione dello stomaco di 6 x 4 centimetri, identificata come un adenocarcinoma infiltrante ben differenziato attraverso un esame istologico delle biopsie. A causa delle sue condizioni generali debilitate e di altre patologie, era stata valutata come inoperabile dai chirurghi e senza possibilità di chemioterapia. Dopo una Tac torace-addome per valutarne lo stadio di sviluppo, che fortunatamente non ha mostrato metastasi a distanza, è stata presa la decisione di procedere con l’unica opzione possibile: l’intervento endoscopico, nonostante la sua complessità, dato che si trattava di un tumore maligno con poche possibilità di rimozione radicale. Tuttavia, grazie alla ESD, è stato possibile rimuovere completamente la lesione, garantendo una rimozione radicale dal punto di vista endoscopico ed istologico, come se fosse stato eseguito un intervento chirurgico. Inoltre, è stato possibile preservare l’organo e la sua funzionalità, fornendo importanti opportunità di sopravvivenza alla paziente.