Rimini. Vende ripetutamente hashish ad un minorenne, arrestato dai carabinieri

È stato identificato e arrestato dagli agenti dei Carabinieri un 21enne nordafricano, trovato in possesso di hashish e accusato di aver venduto la sostanza a un minorenne. L’arresto è avvenuto mercoledì scorso durante i controlli antispaccio condotti a Rimini nella zona della stazione. Attualmente, il complice del giovane è ancora in fase di identificazione da parte delle autorità. Il 21enne, che si trovava in Italia senza una dimora fissa, è stato trovato con 0,70 grammi di hashish e aveva venduto la stessa sostanza ad un minorenne.

Inoltre, venerdì scorso, un 42enne noto alle forze dell’ordine è stato arrestato nel centro di Rimini in ottemperanza a un’ordinanza del Tribunale di Rimini, nonostante avesse l’obbligo di restare a Sassari. I Carabinieri di Rimini proseguono con i controlli volti a contrastare diversi reati, in particolare lo spaccio di sostanze stupefacenti e i crimini predatori.