Rimini verso il Carnevale, aspettando Color Coriandolo

Anche se il culmine dei festeggiamenti sarà a inizio marzo, con un ricco programma di eventi e iniziative che animeranno la città, il Carnevale a Rimini è già iniziato.

E dopo i primi assaggi di Carnevale, con il Veglione di Sant’Apollonia e la corsa di carnevale nei primi giorni di febbraio, gli appuntamenti continuano nel weekend del 22 e 23 febbraio, quando il quartiere della Grotta Rossa si trasforma in un palcoscenico con spettacoli teatrali e sfilate di carri allegorici. Sabato 22 febbraio alle ore 20.45 nel salone parrocchiale si può partecipare a un’improvvisazione teatrale e carnevalesca di ‘Atti Matti’, mentre domenica 23 febbraio, dalle ore 14, grande festa con la sfilata di maschere e carri allegorici.

Ma il cuore della festa sarà in centro storico, il 2 e 4 marzo, con Color Coriandolo che invaderà (dalle ore 15 in piazza Cavour) la città con maschere, musica, giocoleria e la suggestiva giostra francese. Giunto alla XXIII edizione, la manifestazione organizzata dal Comune di Rimini e a cura di Made officina Creativa, quest’anno presenta come protagonisti musicisti, spericolati acrobati, funambolici equilibristi, pupazzi giganti, insieme a clown, giocolieri, truccabimbi. Due giorni di festa per un intrattenimento diffuso nel cuore di Rimini. Per il periodo di Carnevale, dal 15 febbraio al 4 marzo, la giostra francese con la sua ruota fatta di luci, cavalli in legno e carrozze, torna protagonista in piazza Cavour.

Per gli ultimi festeggiamenti di Carnevale, domenica 2 marzo, a Torre Pedrera si terrà Carnevalandia, un pomeriggio di divertimento con animazione, spettacoli sui carri, sfilata di maschere e stand gastronomici, a cura del Comitato Turistico (dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Info: www.facebook.com/comitatotorrepedrera/)

Feste di Carnevale anche a Viserba e Viserbella, a cura dei Comitati Turistici. A Viserba, il 2 marzo piazza Pascoli si anima dalle 15.30 alle 18.30, con musica, giochi, truccabimbi, lo spettacolo del Carnival Bing Show, lo zucchero filato e i palloncini per tutti i bambini presenti. A Viserbella, sul Piazzale davanti alla Chiesa (via Porto Palos 102), si trascorrerà un pomeriggio in allegria con baby dance, sfilata di mascherine, giochi e merenda (dalle 14.30).

E ancora al Parco Pertini di Marebello (Ghetto Turco) Festa di Carnevale per i bambini organizzata dall’Associazione Rimini per tutti, con musica, animazione, truccabimbi e lo spettacolo del Family Circus Show, per un momento di gioia e divertimento a cui tutti i bambini sono invitati. E per finire una merenda con dolci tradizionali e spuntini golosi (domenica 2 marzo dalle ore 15).

Sempre il 2 marzo, saranno proposte anche due visite guidate a tema carnevale: “Rimini e Venezia: un connubio attraverso i secoli”, rivolto agli adulti, per far conoscere lo stretto rapporto che Rimini ha da sempre avuto con Venezia, soprattutto durante la Signoria Malatestiana, le cui sorti si sono spesso intrecciate con quelle della Serenissima (info: www.visitrimini.com/esperienze/311564-rimini-city-tour-rimini-e-venezia-un-connubio-attraverso-i-secoli ), e “Rimini Incredibile”, una speciale visita guidata per famiglie con bambini in maschera alla scoperta dei luoghi e dei racconti più misteriosi e fantasiosi di Rimini. Prenotazioni su www.visitrimini.com/esperienze/300156-rimini-incredibile

Vieni a Rimini a scoprire la città e lasciati trasportare dalla magia del Carnevale. Per info e prenotazioni contatta VisitRimini 0541.53399

Tutti gli aggiornamenti su www.riminiturismo.it