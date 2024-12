Rimini verso il nuovo piano di protezione civile comunale

Si è tenuto ieri pomeriggio il primo incontro pubblico di presentazione del nuovo piano di protezione civile comunale alla presenza del sindaco, dell’assessore con delega alla protezione civile Juri Magrini, del responsabile di protezione civile del Comune di Rimini e dirigente Infrastrutture e Qualità Ambientale Alberto Dellavalle e dei volontari di protezione civile.

Un’occasione di confronto sui temi di interesse pubblico, dalla mappa e gli scenari di rischio nel territorio comunale, all’organizzazione del servizio di monitoraggio dei punti critici e di sorveglianza territoriale nei casi di insorgenza delle criticità, dagli strumenti di informazione alla popolazione alle norme di comportamento di autoprotezione in caso di allerta.

Un momento apposito è stato dedicato alla presentazione degli strumenti di informazione alla popolazione messi a disposizione dal comune di Rimini, a partire dal servizio gratuito di allertamento ‘Alert System’ progettato per inviare avvisi tramite sms, notifiche, messaggi vocali o telefonate in caso di situazioni critiche, con l’obiettivo di invitare la cittadinanza ad iscriversi al sistema allargando il database degli iscritti all’App Alert System da scaricare dal proprio store, oppure al sito web (https://registrazione.alertsystem.it/rimini).

Infine i volontari di Protezione civile hanno illustrato la piattaforma “Io non Rischio”, la campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione.

Con l’avvio del nuovo anno saranno organizzati altri incontri pubblici in altre zone della città.

Comune di Rimini