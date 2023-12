Rimini. Via Conforti, sotto servizi per le condotte fognarie e manto d’asfalto, nell’ultimo tratto della via, sul lato nord

Si stanno completando in questi giorni i lavori dei sotto-servizi legati alla condotta fognaria, in un tratto della via Conforti che, nei prossimi giorni, riguarderanno anche la realizzazione di un tappeto d’asfalto, lì dove era presente da tempo un piccolo tratto di strada bianca.

Si tratta in particolare di una riqualificazione che era già inserita dentro la variante al progetto denominato “lavori di risanamento conservativo e funzionale della viabilità del Comune di Rimini – anno 2022 – 2° intervento”, approvata in Giunta lo scorso agosto. Nello specifico si parla dell’ultimo tratto della via Conforti (lato Ravenna), che si immette nella via Adimari. Una porzione di strada che risultava ancora bianca, la cui riqualificazione si è sbloccata successivamente a un accordo che il Comune ha fatto con un privato. I lavori, iniziati da qualche giorno, riguardano la realizzazione dei sotto-servizi legati alle condotte fognarie, gli impianti di scolo delle acque bianche, il massetto di sottofondo della strada ed infine il tappeto d’asfalto, che in quegli ultimi 70 metri della via Conforti, non era presente.

Un intervento che è inserito nel piano delle riqualificazioni e messa in sicurezza di diverse strade, individuate dai tecnici del Comune, tra quelle che necessitano di manutenzione ordinaria, per un degrado delle pavimentazioni stradali. In particolare, la riqualificazione della via Conforti, che ha riguardato un intervento più incisivo degli altri, sarà conclusa entro la prossima settimana e comunque prima delle festività natalizie.

Comune di Rimini