Rimini. Via della Grotta Rossa, rimorchio di un camion incastrato in via del Gatto: colpito il muro di una casa

Un incidente ha causato il blocco del traffico in via della Grotta Rossa a Rimini. Durante una manovra, il rimorchio di un camion si è incastrato in via del Gatto, causando disagi e danni considerevoli.

L’autista, cercando di entrare sulla strada, ha colpito il muro di una casa privata, distruggendolo in parte. La Polizia Locale è intervenuta rapidamente sul luogo dell’incidente, gestendo la viabilità e coordinando le operazioni per liberare il camion. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma i danni materiali sono significativi.

Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e valutando i danni alla casa coinvolta.