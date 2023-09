Rimini. Via libera dal Consiglio comunale al nuovo immobile a Corpolò per ospitare gli uffici per la Polizia Locale e la delegazione anagrafica

Via libera dal Consiglio comunale – con 20 voti favorevoli, 2 contrari e 6 astenuti – alla proposta deliberativa per l’acquisto della proprietà immobiliare a Corpolò che ospiterà il distaccamento della Polizia Locale e la delegazione anagrafica. L’edificio, individuato nell’ambito di un piano particolareggiato di iniziativa privata, si trova per l’esattezza in piazza Dei Bizzocchi, all’angolo tra via Zaccagnini e via Caduti del Soccorso Aereo. Una zona, dunque, ben servita dai parcheggi e, allo stesso tempo, facilmente accessibile da ciclisti e pedoni.

Nel corso della seduta del Consiglio di ieri sera, inoltre, è stato approvato con 18 voti favorevoli, 11 contrari e 0 astenuti il bilancio consolidato 2022 e la variazione al bilancio di previsione 2023/2025. Quest’ultima manovra, per quanto concerne la parte corrente, prevede anche l’assorbimento della minore entrata da Imu, su cui incide l’inattesa esenzione prevista dalla sentenza della Corte Costituzionale (n. 209 del 13 ottobre 2022). La manovra finanzia inoltre la prossima Stagione di prosa del Teatro Galli, il rinnovo della convenzione con Asp Valloni per la copertura dei servizi tra 0-6 anni e la sottoscrizione del servizio di Cyber security control room per prevenire e ridurre il rischio di potenziale riduzione dei dati in possesso dell’Amministrazione comunale. Attraverso l’avanzo libero, per quanto riguarda gli investimenti, saranno finanziati interventi per circa 2 milioni di euro quali l’efficientamento energetico della sede comunale Palazzo Ex Aquila d’oro e il potenziamento dell’accessibilità della zona stazione attraverso il completamento della sistemazione dei marciapiedi di piazzale Cesare Battisti. Il bilancio di previsione, inoltre, indirizza parte delle risorse anche per gli interventi per i cimiteri del forese (in particolare di San Lorenzo in Correggiano) e per la riqualificazione di via Maderna, con il potenziamento dell’illuminazione e il rifacimento delle asfaltature dell’area, dove sorgerà il gattile comunale temporaneo.

Il Consiglio comunale non ha invece approvato l’ordine del giorno presentato dal consigliere Luca De Sio con 8 voti favorevoli, 15 contrari e 2 astenuti per l’installazione di una cartellonistica autostradale riportante la scritta ‘Benvenuti in Romagna’.

Comune di Rimini