Rimini. Viaggiare in tutta la Romagna grazie all’estensione dell’Estate card

Bus in Romagna gratuiti per gli under 26 riminesi già abbonati, grazie all’estensione gratuita dell’Estate Card,

Estate Card è l’estensione dell’abbonamento al trasporto pubblico riservata agli studenti under 26 che consente di viaggiare liberamente su tutti i bus Start Romagna dei bacini di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, per tutta l’estate.

L’estensione dell’abbonamento Estate Card è valida per tutto il periodo compreso tra il 7 giugno e il 31 agosto 2024.

Estate Card 2024 è disponibile a partire dal 27 maggio presso i Punto Bus Start Romagna e, grazie all’investimento di risorse dedicate dal Comune di Rimini, potrà essere richiesto gratuitamente dai residenti di Rimini possessori di abbonamento Under26 in corso di validità

Per info:

-Punto Bus Rimini: via Clementini 33 – dal lunedì al sabato dalle 7:20 alle 19:00, chiuso domenica e festivi.

Comune di Rimini