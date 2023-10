Rimini. Viale Matteotti: lavori di ripristino del manto stradale danneggiato dalle radici dei pini

Si avvieranno la prossima settima – a partire da lunedì 23 ottobre – alcuni importanti interventi per la messa in sicurezza delle banchine stradali di Viale Matteotti, in un tratto di circa 370 metri, compreso fra la Via Marecchia e la Via Bissolati.

Il lavoro, che rientra nel progetto denominato “Lavori di risanamento conservativo e funzionale della viabilità nel Comune di Rimini – Anno 2023. Intervento in viale Matteotti”, si è reso necessario per la presenza di dislivelli e fessure sul manto stradale. Lungo Viale Matteotti infatti sono presenti due importanti filari di pini le cui radici hanno determinato dei rialzamenti nella pavimentazione delle aree a parcheggio e nella carreggiata stradale, che necessitano di interventi di sistemazione.

In particolare, l’intervento verrà eseguito nella fascia della carreggiata a circa un metro dal margine e il cordolo laterale dell’aiuola, dove appunto le radici dei pini sono affiorate in più punti e hanno spinto verso l’alto sia pezzi di asfalto che porzioni di porfido, creando dislivelli pericolosi per la circolazione dei veicoli e dei pedoni.

L’intervento, previsto su entrambi i lati della strada, include anche la bonifica di una parte del sottofondo a ridosso degli alberi. Bonifica che sarà eseguita con un’attenta sorveglianza e consulenza da parte di un esperto agronomo, per garantire la tutela degli apparati radicali dei pini esistenti.

La realizzazione dei lavori non comporterà interruzioni al traffico lungo Viale Matteotti in quanto si procederà a tratti, al fine di limitare al massimo i disagi per la circolazione stradale. L’unica necessaria limitazione sarà quella del temporaneo divieto della sosta sui due lati della strada. Il primo tratto, oggetto dell’intervento, è quello compreso fra la Via Marecchia e la Scuola Decio Raggi.

Il cantiere, che viene coordinato dal Settore Infrastruttura Stradale di Anthea, su incarico del Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale del Comune di Rimini, avrà una durata massima di 120 giorni e un costo complessivo di circa 230 mila euro.

“Si tratta di un importante intervento di messa in sicurezza – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Mattia Morolli – necessario per garantire la circolazione stradale e pedonale e per risolvere alcuni danneggiamenti provocati dalle radici delle alberature, che nel corso degli anni si sono estese in superficie creando situazioni di rischio per gli utenti. L’obiettivo è quello di sistemare il manto stradale salvaguardando sempre la salute delle piante. Per questo abbiamo previsto la supervisione di un esperto agronomo. I lavori verranno eseguiti gradualmente per non impattare sulla circolazione stradale che non sarà mai interrotta.”

Comune di Rimini