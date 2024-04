Rimini. Vigili del Fuoco a lavoro per spegnere tre auto in fiamme

Una densa colonna di fumo nero si è alzata nel primo pomeriggio di oggi a Rimini a causa di un incendio che ha coinvolto un’auto prima dell’uscita di Rimini Sud, vicino alla barriera. Le fiamme hanno avvolto una Citroen monovolume con a bordo una coppia, la quale per fortuna è rimasta illesa. L’incendio è scoppiato intorno alle 15.30, poco dopo un altro incendio che ha coinvolto un suv Bmw e una Fiat Panda in zona Gros. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza entrambe le aree colpite.

Gli inquirenti stanno analizzando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza del Gros per comprendere le cause scatenanti del rogo.