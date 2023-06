Rimini. Violento frontale in Via Flaminia tra auto e furgone: l’automobilista estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco

Violento incidente frontale questo pomeriggio in Via Flaminia nei pressi del civico 105: coinvolti un’autovettura Nissan e un furgone della ditta Gls che si sono scontrati per cause ancora da accertare.

Il conducente dell’auto è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, mentre nessuna ferita per l’autista del furgone. L’automobilista proveniva dal Pronto soccorso, dove presumibilmente era stato medicato per una ferita. Secondo quanto affermato dal conducente del furgone, l’uomo guidava in contromano dalla direzione opposta.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco e i mezzi del 118.