Rimini. Violenza all’Ospedale “Infermi”: 31enne indagato per molestie su infermiera

Un episodio di molestie sessuali si è verificato all’Ospedale “Infermi” di Rimini, dove un uomo di 31 anni, in stato di alterazione a causa dell’alcol e di sostanze stupefacenti, ha aggredito un’infermiera durante un prelievo di sangue. Secondo quanto ricostruito, il soggetto ha afferrato l’infermiera al collo, tentando di baciarla e toccandola in modo inappropriato. La reazione repentina della giovane professionista le ha permesso di liberarsi e allontanarsi.

L’incidente è stato notato anche da un medico presente, il quale ha assistito alla scena. Dopo l’accaduto, l’infermiera ha deciso di presentare denuncia presso la polizia dell’ospedale. Le indagini svolte hanno portato all’identificazione del 31enne, che è stato indagato a piede libero per violenza sessuale. Il giudice per le indagini preliminari, Raffaella Ceccarelli, ha emesso un’ordinanza di allontanamento, definendo l’uomo “un misogino che odia tutte le donne”.

Questo non è il primo episodio che coinvolge il 31enne, che ha già un precedente per molestie nei confronti della sua compagna. Attualmente, è sotto indagine anche per questo altro caso, con la possibilità di una richiesta di rinvio a giudizio da parte del sostituto procuratore Davide Ercolani. L’indagato, assistito dall’avvocato Paolo Tagerini, ha avviato un percorso di recupero psicologico.