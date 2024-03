Rimini. Violenza in famiglia: 40enne picchia il padre che finisce in ospedale. Arrestato dalla Polizia

Un 40enne che ha picchiato il padre durante una lite familiare a Miramare è stato nuovamente coinvolto in un episodio di violenza. Dopo aver litigato con il padre e un primo intervento della Polizia, il giovane è tornato a casa e ha continuato a inveire verbalmente contro il genitore, cercando anche di agire nuovamente in modo aggressivo nei suoi confronti. Gli agenti sono intervenuti e lo hanno allontanato, evitando che la situazione potesse peggiorare ulteriormente.

Il padre, con il volto tumefatto, è stato portato in ospedale e gli è stata diagnosticata una prognosi di otto giorni. La Polizia era già a conoscenza della tensione familiare esistente, avendo già intervenuto in passato per episodi simili. In precedenza, il Questore aveva emesso un “ammonimento” nei confronti del 40enne, ma questa volta è stato arrestato per lesioni aggravate.

Questa nuova escalation di violenza all’interno della famiglia evidenzia la necessità di intervenire tempestivamente per prevenire situazioni di conflitto che possono avere risvolti drammatici. La Polizia continuerà a monitorare la situazione e ad adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza e il benessere dei membri della famiglia coinvolta.