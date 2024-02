Rimini. Violenza verbale e fisica su una 19enne. Il fidanzato “stalker” sottoposto a divieto di avvicinamento

La relazione tra un ragazzo di 21 anni e una ragazza di 19 anni era molto tumultuosa: gelosia ossessiva e comportamento violento da parte di lui. Controllo sulla ragazza che era completamente sottomessa. La presunta vittima veniva continuamente insultata e denigrata con veri e propri atti di violenza fisica.

Tutto ciò ha spinto la giovane a porre fine alla relazione e a chiedere aiuto ai carabinieri. Tuttavia, la denuncia presentata alle autorità ha solo aumentato la rabbia del ragazzo, che si è trasformato in uno stalker. Ha passato mesi a pedinarla e a insultarla, e in una occasione le ha sputato in faccia e l’ha minacciata di sfregarla con l’acido. Proprio a causa di questi atti, il ragazzo, difeso dall’avvocato Samuele De Sio, è stato sottoposto a un divieto di avvicinamento alla giovane e ora rischia di essere processato per atti persecutori, su richiesta del pubblico ministero Luca Bertuzzi, che ha chiesto al gip di avviare un giudizio immediato.