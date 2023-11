Rimini. Visita del sottosegretario on. Emanuele Prisco presso il Comando VV.F. di Rimini e all’evento fieristico “Ecomondo – The Green Technology Expo”.

Nella mattinata di giovedì 9 novembre 2023, l’on. Emanuele Prisco, sottosegretario di Stato del Ministero dell’interno con delega per le materie di competenza del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, ha visitato il Comando VV.F. di Rimini. La visita al Comando è stata accompagnata dal sig. Capo del Corpo Carlo D’Alloppio, dal sig. Direttore Regionale Francesco Notaro e dal sig. Comandate VV.F. di Rimini Piergiacomo Cancelliere. Il sig. Sottosegretario si è trattenuto nell’aula magna del Comando dove ha incontrato e salutato il personale, i rappresentanti della ANVVF ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali.

Al termine della visita al Comando, l’on. Emanuele Prisco si è recato presso la Fiera di Rimini dove è in atto la manifestazione “Ecomondo – The Green Technology Expo”, evento internazionale di riferimento in Europa e nel bacino del Mediterraneo per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori della green and circular economy . Fra tutti gli espositori di Ecomondo, quest’anno è presente anche il C.N.VV.F. con un ruolo attivo nell’affrontare le tematiche dell’evento attraverso l’installazione di 2 stand espositivi. L’on. Prisco ha iniziato la visita ad Ecomondo proprio dallo stand dei Vigili del Fuoco dove, mediante due poster, sono stati illustrati i temi legati agli effetti del cambiamento climatico sul soccorso e sulla prevenzione incendi. In particolare, il primo poster mostra come i cambiamenti climatici stanno influenzando il dispositivo di soccorso tecnico urgente ( risposta alle emergenze alluvionali come quella che qualche mese fa ha colpito duramente l’Emilia-Romagna, il contrasto degli incendi boschi e di interfaccia), mentre il secondo poster illustra come la transizione energetica sta incidendo sulla progettazione della sicurezza antincendi degli edifici e delle attività (facciate, impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo di energia elettrica con batterie a litio ione, auto elettriche, …). La visita degli stand espositivi si è conclusa con l’arrivo nell’area esterna al secondo stand VV.F. dove sono stati posizionati alcuni mezzi rappresentativi del C.N.VV.F, quali l’Unimog con allestimento AIB, una moto d’acqua, il Bruco con allestimento per alluvione ed il Trincia per la lotta agli incendi boschivi.

Vigili del Fuoco Rimini